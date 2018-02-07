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YDS başvuruları başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

YDS başvuruları başladı
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ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) başvuruları, 15 Şubat'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi 1 Nisan 2018'de yapılacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 15 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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