Yeni Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Başkan Yardımcısı: Kemal Yüksek
Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu ECAC'ın 42. Genel Kurulu, 9-10 Temmuz tarihlerinde, Strazburg'daki Avrupa Birliği Parlamentosu binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul'a, Türkiye'yi temsilen, SHGM Genel Müdürü Yüksek başkanlığındaki heyet katıldı. Yüksek, ECAC Başkan Yardımcılığı'na seçildi
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Genel Kurul'da bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi, kurumun gelecek 3 yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi. ECAC Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de seçildi.
SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, 3 yıllık dönem için, ECAC'ın başkan yardımcılığına seçildi. Yüksek'in ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliği de 3 yıl uzatıldı.