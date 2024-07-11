Yeni Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Başkan Yardımcısı: Kemal Yüksek

Genel Kurul'da bir önceki dönemden bu yana ECAC'ın faaliyetleri hakkında hazırlanan raporlar değerlendirildi, kurumun gelecek 3 yıllık çalışma programı, bütçesi ve kararları kabul edildi. ECAC Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve Koordinasyon Komitesi üyeleri de seçildi.

SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, 3 yıllık dönem için, ECAC'ın başkan yardımcılığına seçildi. Yüksek'in ECAC Koordinasyon Komitesi üyeliği de 3 yıl uzatıldı.