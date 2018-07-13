Yeni kabine ilk kez toplanıyor
Brüksel'deki NATO zirvesi dönüş Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini bugün topluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini bugün topluyor.
Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki toplantıda ilk ve ikinci 100 gün ile ilk 6 aylık plan ve icraatların yol haritası da netleşecek.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak.
Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da bugün Milli Savunma Bakanı olarak Saray’da yerini alacak.