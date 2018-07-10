Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de

10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yemin etmesiyle yeni sisteme resmen geçildi. Erdoğan yemin töreninin ardından akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

Bu sabah ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve bakanlar listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Kaynak: AA