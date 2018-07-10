Yeni kabine listesi Resmi Gazete'de
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bu sabah yeni bakanların da yer aldığı yeni kabine listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yemin etmesiyle yeni sisteme resmen geçildi. Erdoğan yemin töreninin ardından akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni bakanlar kurulunu açıkladı.
Bu sabah ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve bakanlar listesi şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Kaynak: AA