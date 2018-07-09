Yeni kabinede yer alan 4 vekil istifa edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla birlikte bakan olan 4 AK Partili isim milletvekilliğinden istifa edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi.
Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. 16 Nisan Referandumu'nda kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor.
Buna göre AK Parti'den 24 Haziran'da Meclis'e girip Cumhurbaşkanı tarafından kabineye alınan vekiller istifa edecek.
Yeni kabinede yer alan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milletvekilliğinden istifa edecek.