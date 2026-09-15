YENİ Parti'nin isim değişikliği kararı belli oldu

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Yenilik Partisi'nin isim benzerliği itirazıyla başlayan süreçte YENİ Parti, adını değiştirmek için Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını bekleyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatının ardından parti yönetimi, mahkeme kararını açıklayana kadar mevcut adını koruma kararı aldı.

Parti yönetimi isimlerin karıştırılmayacağını savunuyor

Edinilen bilgilere göre parti kurmayları, iki partinin isimleri arasında karışıklığa yol açacak bir benzerlik bulunmadığı görüşünde. Yönetim, "YENİ Parti" adının Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılmayacak parti adları" başlıklı 96'ncı maddesinde yer alan "iltibas" kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunuyor.

İki partinin kullandığı kısaltmaların da farklı olduğunu belirten kurmaylar, bu gerekçelerle isim değişikliğinden önce AYM'nin değerlendirmesinin görülmesini istiyor.

Başsavcılığın ihtar talebi gündeme gelecek

Başsavcılığın, isim değişikliği için tanınan ve son günü 18 Eylül olarak belirtilen sürenin tamamlanmasının ardından AYM'ye başvurarak partiye ihtar verilmesini talep etmesi bekleniyor. Başvurunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104'üncü maddesi kapsamında yapılacağı belirtiliyor.

Bu sürecin ardından AYM, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 53'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca YENİ Parti'ye savunmasını sunması için süre tanıyacak. Mahkeme, savunmayı değerlendirdikten sonra aykırılık tespit ederse bunun giderilmesi amacıyla ihtar kararı verebilecek.

İhtar çıkarsa isim değişikliğine gidilecek

Parti kurmayları, AYM'den ihtar kararı çıkmasını beklemediklerini ancak böyle bir durumda isim değişikliğine gideceklerini ifade ediyor. Değişikliğin hangi yöntemle yapılacağını ise kararın açıklanacağı tarih belirleyecek.

Kurmaylara göre karar, kasım ayında yapılması beklenen 1'inci Kurultay'dan önce çıkarsa parti adı Kurucular Kurulu kararıyla değiştirilebilecek. Kurultay sonrasında verilecek bir karar halinde ise isim değişikliği için olağanüstü kurultay seçeneği gündeme gelebilecek.