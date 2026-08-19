YENİ Parti'nin kongre takvimi belli oldu

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YENİ Parti'nin kongre sürecine ilişkin takvim açıklandı.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında çalışmaların 22 Ağustos 2026'da başlayacağını duyurdu.

Takvim kapsamında ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül'de, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Yeni genel merkez 30 Ağustos'ta açılacak

Emre, partinin yeni genel merkez binasının 30 Ağustos 2026'da hizmete açılacağını bildirdi. Kongre sürecinin başlamasının ardından üye listeleri de 26 Ağustos'ta ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak.

Üyelik için 26 Ağustos tarihi belirleyici olacak

Kongrelerde oy kullanmak isteyenler açısından 26 Ağustos'un önemine dikkati çeken Emre, bu tarihe kadar parti üyeliğini tamamlayanların devam eden seçim süreçlerine katılabileceğini belirtti.

Emre, "26 Ağustos tarihini şöyle, yeni dönemde üye olan, üye olmayı düşünen arkadaşların 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Başkanların doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenmesi planlanıyor

YENİ Parti, teşkilat seçimlerinde üyelerin doğrudan katılımını esas alan bir yöntem uygulamaya hazırlanıyor. Buna göre il ve ilçe başkanlarının, parti üyelerinin kullanacağı oylarla belirlenmesi planlanıyor.

Sistem üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Emre, temayül veya aday yoklamasının belirlenen bir tarihte gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Emre, konuya ilişkin açıklamasında, "Biz yeni partide yeni bir şeyi daha hayata geçiriyoruz. Yıllardır seçmenlerimizin partilerin istediği şekilde il ilçe başkanları ve genel başkanı parti üyelerimizin seçeceği bir adını temayül yoklaması olabilir aday yoklaması olabilir belirlenen bir tarihte bunları gerçekleştireceğiz ve direkt üyelerimizin oylarıyla belirlenecek" ifadelerine yer verdi.