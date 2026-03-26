Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
İstanbul'da bebek hastaların özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirilerek ölümlerine neden olunduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. Aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 63 kişinin yargılandığı dosyada, tüm tutukluların mevcut durumunun devamına hükmedildi.
Avukatların beyanları tamamlandı
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınırken, taraf beyanlarının tamamlandığı öğrenildi.
Bilirkişi ve Adli Tıp raporları bekleniyor
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi kapsamında bilirkişi raporunun ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek değerlendirmelerin beklenmesine karar verdi. Ayrıca 5 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.
Tutuksuz yargılanan Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybetmesi nedeniyle, bu sanığa ilişkin dosya ana davadan ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte davadaki sanık sayısı 62'ye düştü.