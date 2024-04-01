YEREL SEÇİM 2024: Ekrem İmamoğlu'ndan Hatay paylaşımı

İstanbul'da zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından seçimi kazanan CHP'li belediyeri tebri etti. İmamoğlu paylaşaımına, CHP'nin sonuçlara itraz ettiği Hatay için de not düştü.

İmamoğlu paylaşımında şunlara yer verdi:

"31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz."