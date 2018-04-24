Yıldırım: Adıyaman'da gerekli çalışmalar başlatıldı

24 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda resmi ziyarette bulunacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yer aldı.

İspanya ile Türkiye arasında Hükümetler Arası Zirve’nin 2008 yılında kurulduğunu ve ilk toplantısını da 2009 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, “En son toplantı da 2014 yılında Türkiye’de yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Mariano Rajoy ile Türkiye-İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve İspanya’nın, Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu kapsamlı olarak değerlendirilecek. İspanya- Türkiye stratejik ortak, aynı zamanda NATO’da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür ve farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke, 2005 yılında da Medeniyetler İttifakı'na eşbaşkanlık yapmışlardı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin farklı dil ve kültürlerin uzlaştırılması, yakınlaştırılması konusunda verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.



Ziyaret kapsamında ekonomi konularının kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten Yıldırım, “İspanya ile ikili ticaretimiz 2017 yılında yüzde 19 artış göstermiştir ve 13 milyar doları bulmuştur. Bu ziyaret esnasında iş alemi de bir araya gelecek ve geleceğe yönelik daha fazla iş imkanları nelerdir bunlar değerlendirilecektir. Bu çerçevede düzenlenecek iş forumuna katılıp iş adamlarına hitap etme fırsatımız olacak. Ziyaret vesilesiyle Kral Felipe ve İspanya Temsilciler Meclis Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Nihayet, İspanya’nın saygın düşünce kuruluşu Neo Ekonomi Forumu'nda bir toplantıda katılımcılara hitap edeceğim. Suriye’de yaşanan kriz dolayısıyla Türkiye’nin hava savunma sistemine İspanya aktif katılım sağlamış ve 2 yıldan beri hava savunma füzelerini Türkiye’de konuşlandırmıştır. İspanya, Türkiye’nin gerçek dost ve müttefikidir. İspanya ile ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için bu ziyareti önemsiyoruz ve bazı anlaşmaları da bu vesileyle imzalayacağız” diye konuştu.

Yıldırım, Adıyaman'da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremden dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 08.40'ta İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve milletvekilleri de İspanya'ya gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Madrid'de Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılacak.

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