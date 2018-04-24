Yıldırım: Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur

24 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB üyelik süreci ile ilgili olarak Yıldırım, "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılması için Avrupa Birliğinin yeni bir vizyonla konuya yaklaşım göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda Birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile ilgili de "Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak." dedi.

"Avrupa Konseyi Parlamentosu, bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın." diyen Yıldırım, "Avrupa Konseyi, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder." şeklinde konuştu.

Çelik: AKPM Denetim Komisyonu haddini aşmıştır

Kaynak: AA