Yıldırım: Herkes tek kartla ödeme yapabilecek

25 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Kart Platformu İmza Töreni'nde konuştu.

Yıldırım, 6 kuruluşun bir araya gelerek vatandaşın işini kolaylaştırmak için bir teknolojik araç geliştirdiklerini, bu platformda, PTT, Türk Telekom ile Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin BELBİM şirketinin olduğunu belirtti.

Hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını, entegrasyon projesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek." diye konuştu.

"Banka hesabı olmayanlar da kullanabilecek"

Bilişim yollarını daha da genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60'ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil, bana verilen bilgiye göre. Bunda, gidip borç para alma imkanı yok. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek.

İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. 'Bilet alın, Kars'ın ulaşım kartını alın.' Bunları aramak zorunda kalmayacak. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik ve maliyet çok önemli. Bu işleri en ucuz şekilde, komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de daha fazla kayıt altına girecek. Çok büyük faydaları var."

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Yıldırım şunları söyledi.

"Ekonomimiz harekattan etkilenmez"

Zeytin Dalı operasyonunun 6'ıncı günü. Operasyon başlarsa ekonomi krize girecek falan gibi kara propagandalar yaptılar. Milletime açık bir şey söylüyorum. 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyoruz. Terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80'li yıllardan bu yana hem yurt içi hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz bundan etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder. İş yapmak isteyen iş yatırım yapmak isteyen yatırım yapar.

"300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"

Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular. Hemen arkasından gereken karşılık verildi. Bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dünyaya şunu anlatıyoruz; camide toplanıp dua eden insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar! Yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın.

Nerede savunmasız bir insan varsa ona kast ederler. Durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güneyde oluşan şer kuşağını yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Halkı ve meşru bir operasyondur. Dünya da Türkiye'nin meşru müdafa hakkını teslim etmektedir. Üzücü olan müttefik dediğimiz bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması küçük düşürücü bir iştir.

Bizim bakımımızdan da böyle bir ülkenin NATO'da birlikte olduğumuz bir ülkenin NATO sınırlarını korumak gerekirken NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara destek vermesi akla ziyan bir iştir. Biz hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. İster Fırat'ın doğusu ister batısı olsun. Bölgenin yeni kaoslara yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bugün 6'ncı gündeyiz. Oradaki kardeşlerimizi canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir."