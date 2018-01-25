"Ortak Kart 2018'in ikinci yarısında hayata geçecek "

25 Ocak 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ülkeye ve ülke insanlarına hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olmasını diledi.

Projenin, ulaştırma ve haberleşme altyapısının millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmalarının bir uygulaması olacağını ifade eden Arslan, bu konuda ciddi mesafeler alındığını söyledi.

Arslan, her insana hizmet götürmek istediklerini, 4 bin 602 PTT iş yeriyle bin 800 banka olmayan noktaya hizmet götürür hale gelindiğini bildirdi.

PTT'nin bugün 396 kurum ve kuruluşun 552 ayrı hizmetini vatandaşların ayağına götürdüğünü anlatan Arslan, kurumun ayda yaklaşık 95 bin işlem yaptığını dile getirdi.

Arslan, alanlarında PTT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM'in, bilgi ve iletişim sektöründe Türk Telekom ve Turkcell'in, bankacılıkta da Denizbank ile Vakıf Katılım'ın kabiliyetlerini birleştirerek Ortak Ödeme Platformu adı altında güçlü ve kaliteli hizmet veren sistemi bu yılın ikinci yarısında hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da teknolojinin, insanlığa hizmet ettiği ve teknolojiden istifade edildiği ölçüde değerli olduğunu söyledi.

İstanbul'da günlük 13 milyon 500 bin insanın şehir içinde yolculuk yaptığına dikkati çeken Uysal, "Bu kadar insanımızın hayatını kolaylaştırmak önemli. Vatandaşımız hemen sınırımızda bulunan Kocaeli'de telefon ödemesi yapacağı zaman aynı sistemi kullanamamakta, bankada aynı sıkıntıyı yaşamakta. Vatandaşımıza kaliteli hizmet sunulabilmesi için bu sistem önemli. Bu, gelecekte birçok kolaylığı da beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Ak, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu tarafından Türkiye Ortak Ödeme Platformu Protokolü imzalandı.

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Kaynak: AA