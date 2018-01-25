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"Herkes tek kartla ödeme yapabilecek"

Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuş Başbakan Binali Yıldırım, "Tek kartla her yere, her ödeme yapılacak. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu kartla ödeme yapabilir. Her türlü toplu ulaşımdan yararlanılacak." dedi.
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