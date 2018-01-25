Ateş: 'Milli cüzdan'ın ekonomiye büyük katkısı olacak

25 Ocak 2018

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, AA muhabirine, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla tanıtılan Türkiye Ortak Kart Platformu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizbank'ın 23'ü yurt dışında olmak üzere 49 bankaya teknoloji sattığını belirten Ateş, hayata geçirilen platformun geçmişinin 2013'e dayandığını bildirdi.

"Ortak Kart 2018'in ikinci yarısında hayata geçecek "

Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PTT, Turkcell, Türk Telekom, Vakıf Katılım gibi partnerlerle bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Milli cüzdanımızı bugün lanse ettik. Bu, insanımızın yaşam kalitesine büyük katkıda bulunacak. Şehir içi ulaşımdan tutun da her türlü ödeme ve aktivitede cüzdan içine konulmuş imkanlardan yararlanılacak." diye konuştu.

"En önemli özelliği de bilgiyi milli tutacak"

Projenin maliyetleri düşürerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Ateş, "Proje milli gelire katkıda bulunacağı gibi en önemli özelliği de bilgiyi milli tutacak. Çeşitli ödeme sistemleri, sizin bilgilerinizi alıp, ne tür ciklet çiğnersinizden ne tür evde oturursunuz, alışkanlıklarınız nedir biliyorlar. Bu proje milli olarak bizim bilgilerimizin bizde tutulması, sanayimize, sektörlerimize, devletimize ve milletimize katkıdır. Bunu kendi içimizde milli olarak tutma imkanını da sunacak." dedi.

Yıldırım: Herkes tek kartla ödeme yapabilecek

"Büyük bir hızla bunu bütün ülkeye yayacağız"

Sistemin otobüste, metroda, trende, müzede de kullanılabileceğini söyleyen Ateş, şöyle devam etti:

"Herhangi bir alışveriş merkezinden alışveriş yaparken de bunu kullanabiliyorsunuz. Direkt ödemenizi de bununla yapabilirsiniz. PTT'nin ve Türk Telekom'un getirdiği bütün hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Barkodla telefonu göstererek uzaktan da telefonla da alışveriş yapılabilecek. Örnekleri dünyada var. Ülkemizde bu sistemin fikri eski ama uygulamaya biraz geç geçtik."

Kaynak: AA