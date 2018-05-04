Yıldırım ve Bahçeli YSK'ya başvuru yaptı

04 Mayıs 2018

Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu için YSK'ya başvuruda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."