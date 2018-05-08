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Yıldırım'dan AB'ye 'yabancı düşmanlığı' ve 'İslam karşıtlığı' eleştirisi

Başbakan Yıldırım, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB’nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır." dedi.

Yıldırım'dan AB'ye 'yabancı düşmanlığı' ve 'İslam karşıtlığı' eleştirisi
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Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB’nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, "AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa bunu, bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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