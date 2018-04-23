Yıldırım'dan TBMM'deki gerginlikle ilgili değerlendirme
Başbakan Binali Yıldırım TBMM'de yaşanan gerginlikle ilgili, “Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem.” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmaya karşı Başbakan Binali Yıldırım, “Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” dedi.
Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur"dedi.
Yıldırım, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin, “Onun değerlendirilecek nesi var” dedi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Demokrasinin gereğini yaptık” ifadelerine karşılık ise “yersen” değerlendirmesini yaptı.
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Kaynak: İHA