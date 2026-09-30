Yıllık izne çıkan milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay noktayı koydu

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin ücretinin ödenme zamanına ilişkin farklı mahkeme kararları arasındaki uyuşmazlığı giderdi.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 57. maddesine göre işveren, yıllık ücretli izne çıkan çalışanın izin dönemine ilişkin ücretini izin başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda.

Yargıtay, işçinin ayrıca talepte bulunmasına gerek olmaksızın bu yükümlülüğün işveren tarafından yerine getirilmesi gerektiğini belirledi. Ücretin bu şekilde ödenmemesi ise işçi açısından haklı fesih nedeni olarak kabul edildi.

İki farklı karar Yargıtay'a taşındı

Kararın arkasında aynı Bölge Adliye Mahkemesinin iki dairesinden çıkan farklı sonuçlar bulunuyor. Benzer durumdaki iki çalışandan biri, yıllık izne çıkarken ücretini peşin alamadığı gerekçesiyle iş sözleşmesini feshetti ve kıdem tazminatına hak kazandı. Diğer çalışanın aynı gerekçeyle açtığı dava ise reddedildi.

Kesin nitelikteki kararlar arasındaki uyuşmazlık üzerine konu Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Yüksek Mahkeme, yıllık izin ücretinin izin öncesinde ödenmemesinin haklı fesih nedeni olduğu yönündeki karar doğrultusunda uyuşmazlığı giderdi.

Fazla izin kullandırılması da sonucu değiştirmiyor

Yargıtay ayrıca işçiye yasal hakkından daha fazla yıllık izin kullandırılmış olmasının da işverenin ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Buna göre işveren, çalışan izne ayrılmadan önce o döneme ilişkin ücreti peşin veya avans olarak vermekle yükümlü. Bu kurala uyulmaması halinde işçinin haklı nedenle feshi ve koşulları oluştuğunda kıdem tazminatı talebi gündeme gelebiliyor.