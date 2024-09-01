Yılmaz: Bu platformlar Rum propagandasına alet olmamalı

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tarihi gerçekler senaryolarla örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir."