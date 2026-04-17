Yılmaz'dan Hürmüz açıklaması: Gerilimi azaltan önemli adım

Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu 2026 vesilesiyle bulunduğu Antalya'da, Fransa ve İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hürmüz Boğazı'na ilişkin çevrim içi toplantıya katıldı.

Toplantıya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, bölgede artan belirsizliklerin ve çatışmanın ağır insani ve ekonomik maliyetlerinin arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ateşkesin korunması, İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin kesintisiz devam etmesi ve diplomasinin yeniden hakim kılınması, kalıcı barışın tesisi açısından hayati önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, enerji arz güvenliğinden tedarik zincirlerine, gübre piyasalarından küresel gıda güvenliğine kadar çok boyutlu riskler doğurmaktadır. Bu çerçevede deniz seyrüsefer güvenliğinin uluslararası hukuk temelinde yeniden tesis edilmesi, bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önemdedir.

Toplantı saatlerinde İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yeniden açıldığının duyurulmasını, gerilimin azaltılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemizde benzer krizlerin, çatışmaların ve deniz ulaşımını aksatacak gelişmelerin tekrar yaşanmaması ancak diyalog, itidal ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Türkiye olarak biz de kalıcı bir barış için tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz."