YKS AYT - YDT oturumları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT, AYT kaç dakika sürüyor?

YKS heyecanı pazar günü AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. Milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için bu kritik sınavlara hazırlanıyor. Sınav öncesi sıkça gelen sorulardan biri de "YKS AYT - YDT oturumları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" oluyor.

21 Haziran 2026 2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Saat: 10.15

Süre: 180 dakika

Bitiş: 13.15

Binaya son giriş saati: 10.00

21 Haziran 2026 3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

Saat: 15.45

Süre: 120 dakika

Bitiş: 17.45

Binaya son giriş saati: 15.30