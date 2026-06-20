YKS AYT - YDT oturumları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDT, AYT kaç dakika sürüyor?
YKS'nin 2026 ayağının ilk oturumu gerçekleşti. Sırada AYT ve YDT oturumları var. Üniversite adayları herhangi bir aksilik yaşamak istemezken "YKS AYT - YDT oturumları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" sorusu sıkça geliyor.
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YKS heyecanı pazar günü AYT ve YDT oturumlarıyla devam edecek. Milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için bu kritik sınavlara hazırlanıyor. Sınav öncesi sıkça gelen sorulardan biri de "YKS AYT - YDT oturumları kaçta başlıyor, kaçta bitiyor" oluyor.
21 Haziran 2026 2. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika
Bitiş: 13.15
Binaya son giriş saati: 10.00
21 Haziran 2026 3. Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika
Bitiş: 17.45
Binaya son giriş saati: 15.30
Kaynak: HABER MERKEZİ