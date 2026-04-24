YKS sınav yerleri ne zaman açıklanıyor, sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

YKS 2026 20-21 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava yaklaşık 2 ay kaldı ve adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Sınav yaklaştıkça yoğunlaşan soru "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanıyor" oluyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.