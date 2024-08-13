YKS SONUÇ SORGULAMA ÖSYM AİS GİRİŞ: Ek tercihler ne zaman? İşte üniversite kayıt tarihleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri de tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği "YKS sonuçları açıklandı mı", "Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu", "Ünirversite kayıt işlemleri ne zaman" soruları ÖSYM'gen gelen son dakika duyurusuyla belli oldu. Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunurken, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildi.

YÖK Başkanı'ndan üniversite kontenjanları açıklaması

(YÖK) Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özvar, devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların yüzde 98'inin, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ünün olduğunu açıkladı. Özvar ayrıca, yeni açılan "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildiği ifade etti. Özvar'ın açıklaması şöyle:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS-2024 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM YKS sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS şifre nasıl alınır?

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenebilmek için aday şifresi gerekiyor. ÖSYM AİS şifre alma, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla merak edilen başlıklardan biri. İşte ÖSYM AİS şifre alma adımları...

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Daha sonra şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir. Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenir.

E- devlet ile ÖSYM'ye giriş

Üniversite adayları ayrıca e-Devlet üzerinden de YKS sonucunu öğrenebilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÖSYM Başkanı'ndan üniversite kayıtları için uyarı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite kayıtlarının 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirterek, kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaların dikkatle takip edilmesi uyarısında bulundu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin. Üniversite yılları hızlı geçer, bu süreci planlı ve nitelikli şekilde sürdürün. Sizler geleceğimizsiniz. Üniversite eğitimlerinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza inancım tamdır. 'Yeniden Büyük Türkiye' sizlerin omuzlarında yükselecek."

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ikinci yani ek tercihlerinin 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından takip eden günlerde ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.