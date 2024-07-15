YKS SONUÇLARI SORGULAMA: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? YKS erken açıklanır mı?

"YKS açıklandı mı?","YKS sonuçları ne zaman belli olacak?", "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" soruları üniversite adayları tarafından başta Google olmak üzere arama motorlarında sıkça aratılıyor. 8-9 Haziran’da düzenlenen YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ilan edilmesiyle adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle beraber sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Adaylar “YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı” duyurusunun ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite sınavı tercih takvimi açıklanacak. Geçtiğimiz sene tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.