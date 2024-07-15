15 Temmuz'da (bugün) banka, noter ve kargolar açık mı? İşte banka ve kargoların çalışma saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler anılacak, yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz'un bu yıl pazartesi gününe denk gelmesiyle gözler özel ve kamu kurumu işletmelerine çevrildi. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatiller arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz (bugün) bankalar çalışıyor mu? Bugün noter, kargo ve eczaneler açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi?

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz'da özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

Bankalar bugün açık mı?

Resmi tatil günlerinde eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

Bankalar bugün kapalı olacak. Vatandaşlar bankalardaki işlemlerini 16 Temmuz itibarıyla gerçekleştirebilecek.

Kargolar bugün açık mı?

Bugün kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Banka ve kargoların çalışma saatleri 2024

Bankalar genel olarak hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak bazı bankaların şubeleri saat 17.00’ye kadar müşteri kabul ediyor. Kargoların genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30- 12:30 ve 13:30 -17:00 arasıdır. Kargoların çalışma saatleri internet siteleri ya da çağrı merkezlerinden sorgulanabilir.

Resmi tatiller 2024

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı