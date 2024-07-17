YKS TERCİH KILAVUZU 2024: YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS tercihleri ne zaman başlayıp bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklanması sonrası üniversite adaylarının gündeminde YKS tercih tarihleri yer alıyordu. Binlerce üniversite adayı puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini yapacak. 2024-YKS sonuçları belirlenen takvime göre bir gün önce açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu paylaşıldı. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercih tarihleri belli oldu mu? YKS tercih başvurusu nereden yapılır? İşte YKS tercih dönemi detayları...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak, bitecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı. 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, dün itibarıyla 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

İşte 2024 YKS tercih kılavuzu

Adaylar üniversite kayıtlarını ne zaman yapacak?

Kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.