YKS tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2026 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercihleri devam ediyor. Hayal ettiği üniversitede eğitim görmek isteyen yüz binler tercih sonuçlarını heyecanla bekliyor. Duyuru olup olmadığını kontrol etmek isteyen adaylar "2026 YKS tercih sonuçları ne azman açıklanacak" diye soruyor.

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM net tarihi adaylara geçmiş değil. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.