YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU TAMAMLANDI: TYT - AYT soru ve cevapları 2024 yayınlandı mı?

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Son oturum YDT

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak YDT'de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde erişime açılacak.

YKS TYT - AYT soru ve cevapları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz yıl tüm oturumların tamamlanmasının ardından YKS cevap anahtarını adayların erişimine açmıştı. Bu yılda benzer şekilde YKS soruları ve cevaplarının oturumlar tamamlandıktan sonra erişime açılması bekleniyor.

YKS cevap anahtarı internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulama aracılığıyla cevap anahtarına erişim sağlayabilecek.