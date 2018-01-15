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YLSY sınav sonuçları açıklandı

Yurt dışı Lisansüstü Seçme-Yerleştirme sınav sonuçları açıklandı.

YLSY sınav sonuçları açıklandı
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Yurt dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (2017-YLSY) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

meb ylsy

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