  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü yaralandı
Takip Et

Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cemal Samanlı yönetimindeki 31 AFN 617 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kırıkhan-Antakya yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Cemal Samanlı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Haberleri

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza