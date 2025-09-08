YouTube'da erişim engeli mi var? YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? | 8 EYLÜL 2025 (İnternet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025)

Geçtiğimiz günlerde Google servislerinde yaşanan erişim problemlerinin ardından YouTube kullanıcıları yeni bir sorunla karşı karşıya. 8 Eylül Pazartesi gece yarısından itibaren Türkiye genelinde birçok kullanıcı platforma girişte ve akış yenilemede zorluk yaşadığını bildiriyor. Sosyal medyada kısa sürede yüzlerce paylaşım yapıldı ve "YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi var?" soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.

Downdetector verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde son 24 saatte çok sayıda erişim ve yavaşlama bildirimi yapıldı.

BTK'dan resmi engelleme kararı yok

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından YouTube'a yönelik herhangi bir kapatma ya da erişim engeli kararı olmadığı açıklandı. Uzmanlar ise olası bir bant daraltma uygulamasının devrede olabileceğini ve bu nedenle yavaşlama yaşandığını değerlendiriyor.

YouTube ne zaman düzelecek?

Gece yarısından bu yana raporlanan kesintilerin Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcı paylaşımları platforma kısmen erişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Sorunun tamamen ne zaman çözüleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.