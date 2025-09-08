YouTube'da erişim engeli mi var? YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? | 8 EYLÜL 2025 (İnternet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek? 8 Eylül 2025)

YouTube'da erişim engeli mi var? YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? | 8 EYLÜL 2025
Son zamanlarda Google servislerinde yaşanan sıkıntıların ardından, YouTube kullanıcıları bir kez daha erişim sorunuyla karşı karşıya. 8 Eylül gece yarısından itibaren Türkiye genelinde birçok kişi YouTube'a girişte ve video izlerken zorluklar yaşandığını bildirdi. Downdetector verileri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere ülke çapında çok sayıda kesinti raporu olduğunu gösterirken Sosyal medyada hızla yayılan 'YouTube çöktü mü?' ve 'YouTube'a erişim engeli mi var?' gibi sorular gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Google servislerinde yaşanan erişim problemlerinin ardından YouTube kullanıcıları yeni bir sorunla karşı karşıya. 8 Eylül Pazartesi gece yarısından itibaren Türkiye genelinde birçok kullanıcı platforma girişte ve akış yenilemede zorluk yaşadığını bildiriyor. Sosyal medyada kısa sürede yüzlerce paylaşım yapıldı ve "YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, erişim engeli mi var?" soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.
Downdetector verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde son 24 saatte çok sayıda erişim ve yavaşlama bildirimi yapıldı.
BTK'dan resmi engelleme kararı yok
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından YouTube'a yönelik herhangi bir kapatma ya da erişim engeli kararı olmadığı açıklandı. Uzmanlar ise olası bir bant daraltma uygulamasının devrede olabileceğini ve bu nedenle yavaşlama yaşandığını değerlendiriyor.
YouTube ne zaman düzelecek?
Gece yarısından bu yana raporlanan kesintilerin Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcı paylaşımları platforma kısmen erişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Sorunun tamamen ne zaman çözüleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.