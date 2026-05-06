YouTuber Ruhi Çenet'in hantavirüs kabusu: Çok ucuz kurtuldum

YouTuber Ruhi Çenet'in Atlantik Okyanusu'nda seyrederken hantavirüs şüphesiyle sağlık krizi yaşanan MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde olduğu ortaya çıktı.

3 yolcunun hayatını kaybettiği, 7 şüpheli vakanın bildirildiği gemi Yeşil Burun Adaları açıklarında demirlerken 150 turist de karantinaya alınmıştı. İnsandan insana bulabildiği düşünülen virüs, DSÖ tarafından yakın takibe alınırken Ruhi Çenet gemide yaşananları anlattı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide 24 gün geçirdiğini belirten Çenet, gemide 7 kişinin hasta olduğunu konuyla ilgili İspanya'nın kapsamlı soruşturma ve inceleme başlattığını açıkladı.

Geminin dezenfekte edilmesi ve gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını ifade eden ünlü YouTuber, 1 ay süren gemi yolculuğunda bir yolcunun hayatını kaybettiğini ancak bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşündüklerini söyledi.

"Tüm yolcular belirsiz bir karantina sürecine girdi"

Tablonun sonradan ciddileştiğini aktaran Çenet, "Durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim. Ancak gemi 11 gün daha yola devam etti. Gemide Hantavirüsü olduğu açığa çıktı. Sonradan anlaşıldı ki ilk ölen yolcu bu virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi geminin tek doktoru yaşam mücadelesi veriyor. Tüm yolcular maalesef belirsiz bir karantina sürecine girdi" ifadelerini kullandı.

Çenet, gemi yönetiminin ilk vaka sonrası karantina tedbiri uygulamadığını, herkesin ortak alanları birlikte kullanmaya devam ettiğini belirtti.

"Çok ucuz kurtuldum"

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Çenet, "Çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" dedi.