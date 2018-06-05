YPG'nin Münbiç'ten çekileceği iddia edildi
Türkiye ile ABD'nin Münbiç konusunda anlaşmaya varmasının ardından terör örgütü YPG unsurlarının bölgeden çekileceği öğrenildi.
Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda yol haritasının belirlenmesinin ardından Münbiç'ten haber geldi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristleri Münbiç'ten çekeceği iddia edildi.
Çekilme kararının ABD'nin askeri danışmanları ile örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin yaptığı toplantının ardından alındığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada terör örgütü YPG'ye bağlı güçlerin Münbiç'ten çekileceğini, çekilirken de silahlarını bırakacağını belirtmiş ve bu planın Münbiç'ten sonra Fırat'ın doğusundaki bölgelerde de uygulanacağını belirtmişti.