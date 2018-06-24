YSK Başkanı: Adliyedeki yangında bir kayıp yok
YSK Başkanı Güven, Niğde Adliye Sarayının arka bahçesinde çıkan yangında, personelde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.
Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının seçim malzemelerini teslim aldığı Adliye Sarayının arka bahçesinde yangın çıktı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Niğde Adliye Sarayının arka bahçesinde çıkan yangında, personelde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince duman tahliyesinin yapıldığını ifade eden Güven, Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemlerinin, yangın nedeniyle Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçirilerek sürdürüldüğünü kaydetti.