YSK, Demirtaş'ın adaylığına itirazı reddetti
YSK, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yapılan itiraz başvurusunu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kaynaklarından elde edilen bilgiye göre HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik itiraz başvurusu yapıldı, başvuru olumsuz değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, 24 Haziran seçiminde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve 5 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için YSK'ya başvuru yapmıştı.
Kaynak: İHA