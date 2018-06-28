YSK: En kısa zamanda kesin sonuçları açıklarız
YSK Başkanı Güven, seçim sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurumun girişinde gazetecilere açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, anımsatan Güven, "İlçelerde ve illerdeki itirazların durumunu bilmiyoruz, inşallah en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız" dedi.
Kaynak: AA