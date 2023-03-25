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YSK Güncel İmza Sayıları | Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı?

Hani cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 14 Mayıs günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan cumhurbaşkanı adaylarının imza yarışı sürüyor. İşte cumhurbaşkanı adaylarının topladıkları güncel imza sayıları…

Haber Merkezi
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

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YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplaması için son tarih ne zaman?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

25 Mayıs 2023 Cumartesi saat 16.00 itibariyla cumhurbaşkanı adaylarının topladıkları güncel imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce: 96.264
Sinan Oğan: 55.299
Doğu Perinçek: 19.265

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