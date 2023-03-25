YSK Güncel İmza Sayıları | Muharrem İnce adaylık için 100 bin imzayı topladı
Son dakika gelişmesi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı geçerek cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.
Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim öncesinde imza toplama süreci ise sürüyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzaya ulaştı. İnce böylece cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.
İnce'den açıklama: Teşekkürler Türkiye
İnce 100 bin imzayı toplaması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam" ifadelerine yer verdi.
Kimler adaylık başvurusunda bulundu?
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
İşte güncel imza sayıları
Muharrem İnce: 100.048
Fatih Erbakan: 69.150
Sinan Oğan: 57.976
Doğu Perinçek: 19.653
Yakup Türkal: 2.392
Erkan Trükten: 1.509
Tevfik Ahmet Özal: 1.001
İrfan Uzun: 663
Halil Murat Ünver: 360
Hilmi Özden: 325
Davut Turan: 99
Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplaması için son tarih ne zaman?
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.