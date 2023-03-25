YSK Güncel İmza Sayıları | Muharrem İnce adaylık için 100 bin imzayı topladı

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim öncesinde imza toplama süreci ise sürüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzaya ulaştı. İnce böylece cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

İnce'den açıklama: Teşekkürler Türkiye

İnce 100 bin imzayı toplaması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler memleketin güzel insanları, teşekkürler evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye devam" ifadelerine yer verdi.

Kimler adaylık başvurusunda bulundu?

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

İşte güncel imza sayıları

Muharrem İnce: 100.048

Fatih Erbakan: 69.150

Sinan Oğan: 57.976

Doğu Perinçek: 19.653

Yakup Türkal: 2.392

Erkan Trükten: 1.509

Tevfik Ahmet Özal: 1.001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplaması için son tarih ne zaman?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.