YSK: Özel düzenleme yok

02 Mayıs 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven 24 Haziran'daki erken seçimle alakalı açıklamada bulundu.

''Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir" ifadesini kullanan Güven, "Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanması hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok. Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Özel düzenleme yok" şeklinde değerlendirme yaptı.