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YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK Başkanı Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısını açıkladı.

Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

Güven, Sandıkların taşınması ile ilgili, "Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika ysk 24 haziran 2018 seçim

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