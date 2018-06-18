YSK, yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

18 Haziran 2018

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısını açıkladı.

Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar." dedi.

Güven, Sandıkların taşınması ile ilgili, "Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA