YSK’dan seçim kararı: Sandık için tarih verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan yerleşimlerde mahalli idareler seçimi yapılmasını kararlaştırdı. Söz konusu karar, 28 Mart 2026 tarihli ve 33207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında; Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ile Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, ayrıca Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerinde ve Gümüşhane merkezine bağlı Tekke beldesinde belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri için sandık kurulacak.

Seçim tarihi de belli oldu

YSK’nın takvimine göre seçimler 7 Haziran 2026’da gerçekleştirilecek.

Kararda ayrıca, seçime katılma yeterliliği bulunan partilerin belirlenmesi gerektiği ifade edilirken, seçmen kütüklerinin teslim edilebileceği 41 siyasi partinin listesi de açıklandı. Listede en yüksek oyu alan CHP, AK Parti, MHP ve DEM Parti de yer aldı.