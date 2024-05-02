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YSK'nın yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.