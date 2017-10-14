Yüksekova'da terör mağdurları için konut yapımı sürüyor

14 Ekim 2017

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına başlanan konutların inşası sürüyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin saldırılarında evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların tamamlanması için yoğun şekilde çalışan yüklenici firma ekipleri, binaların kaba inşaatını sürdürürken, bazılarında da dış mantolama işlemine başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin geçen sene terör operasyonlarından sonra halkın daha iyi ortamda yaşaması için çalışma başlattığını söyledi.

Bu kapsamda nisanda bin 830 konutun yapım çalışmalarına başlandığını anlatan Kaşıkçı, birinci etap konutlarda çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını bildirdi. Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl itibarıyla 3 bin 63 konut insanımızın hizmetine sunulacak. Orada yaklaşık 40 iş yeri, çarşı, 2 taziyeevi, 2 cami ve eğitim alanları olacak. Parkı, çevre düzenlemesi, yolları, her şeyi bitmiş şekliyle önümüzdeki yıl konutlarımızı insanlarımıza teslim edeceğiz. Konutların olduğu bölge ilçenin yeni yerleşim ve gelişim alanı olacak. Halk, evinden çıktığı gibi sağlık, eğitim ve diğer alanlarda hizmet alabilecek."

Kaynak: AA