Yunan yargısından darbeci askere geçici serbestlik

19 Nisan 2018

Yunanistan'da Danıştayın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın geçici bir süre kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Danıştay Başkanı Nikolaos Sakellariu başkanlığında toplanan kurul, hükümetin, Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkına ilişkin kararın askıya alınmasına yönelik itirazını değerlendirdi. Alınan kararda, Özkaynakçı'nın tüm darbeci askerlerin iltica başvurularına yönelik Danıştay kararı açıklanana dek sıkı kontroller şartıyla serbest kalmasına hükmedildiği ifade edildi. Danıştay böylece hükümetin itirazını kısmen reddetmiş oldu.

Özkaynakçı'nın, gözetim altında tutulduğu karakoldan salınması halinde açıklanmamak kaydıyla ikamet adresi göstermesi ve her gün karakola görünmesi şartları getirildi. Özkaynakçı'ya ayrıca yurt dışı yasağı kondu.

Danıştay kurulunun açıklamasında, "Yönetim, alınan önlemlerin esas olarak gözaltı anlamına gelmemesi şartıyla Türk vatandaşının korunması ve etkin bir şekilde gözetimi için tüm gerekli ve uygun tedbirleri almalıdır." ifadelerine yer verdi.

İltica talebi 2017 Aralık sonunda kabul edilen Özkaynakçı, kısa bir süre serbest kalmış, hükümetin kararın askıya alınması ve iptal edilmesi yönündeki başvurularının ardından tekrar gözetim altına alınmıştı.

Daha sonra hükümetin itirazının, temyiz mahkemesi yerine üst mahkeme olan Danıştayda görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

Danıştayın, darbecilerin iltica taleplerine ilişkin nihai kararını ise 4 Mayıs'ta vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Yunan hukukuna göre azami 18 ay olan gözaltı süresinin Mayıs sonunda dolacağı belirtildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sürenin dolması halinde serbest kalmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA