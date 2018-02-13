Yunanistan Türk elçiyi Dışişleri'ne çağırdı

13 Şubat 2018

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kardak kayalıklarındaki faaliyetlerini gerekçe göstererek protesto notası verildiğini açıkladı. Atina’daki Türk büyükelçisi de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Yunan tarafının Kardak nedeniyle verdiği protesto Türkiye tarafından reddedildi.

Öte yandan Kardak yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik teknelerinin çarpışması ile oluşan gerginliğe Avrupa Birliği de müdahil oldu.

Deutsche Welle'nin haberine göre, AB'den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu, kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiğine de dikkat çekti. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti.

Yunan haber ajansı ANA MPA ile Yunan radyosu RTE, dün gece Kardak kayalıkları yakınlarında bir Yunan teknesi ile Türk teknesi çarpıştığını bildirmişti.

AB Komisyonu, dün de Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyindeki doğal gaz sondaj çalışmalarını engellediğini belirtmişti.

AB'den Türkiye'ye doğalgaz çağrısı