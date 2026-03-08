Google Haberler

Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın batısında, Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 8 MART: Yunanistan'da 5.8 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

GFZ'ye göre deprem 5 km derinlikte gerçekleşti. 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar