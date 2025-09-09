SON DAKİKA: Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: 2025 Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemek zorunda olduğu harç ücretine zam geldi. Peki 2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre harç ücreti 710 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
Kimler yurt dışına çıkış harcı ödemek zorunda?
Resmi Gazete kararına göre bu harç, yurt dışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınıyor.
Kimler yurt dışına çıkış harcından muaf?
Yurt dışına çıkış harcından muaf tutulan kişiler şöyle:
- Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
- 7 yaşını doldurmamış olanlar,
- Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,
d) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar.
Yurt dışına çıkış harcı nasıl ödenir?
1-Banka Üzerinden: Anlaşmalı bankaların şubelerinden veya internet/mobil şubelerinden “Yurt Dışı Çıkış Harcı” menüsünü seçerek ödeyebilirsiniz.
Ödeme sonrası makbuzu saklamanızda fayda var.
2. Vergi Dairesi / Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr adresinden veya mobil uygulamasından ödeme yapılabiliyor.
3. Havalimanı / Gümrük Kapısı
Havalimanlarında bulunan “Yurt Dışı Çıkış Harcı Pulu” gişelerinden nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.