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Yurt genelinde sağanak geçişleri bekleniyor: Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. İç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının özellikle batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Mutluhan Yıldız
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Yurt genelinde sağanak geçişleri bekleniyor: Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

Yurt genelinde sağanak geçişleri bekleniyor: Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde - Resim : 1

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Edirne, İzmir ve Denizli'de 32 derece, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da 28, Ankara'da ise 28 derece sıcaklık öngörülüyor.

Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülebilir

Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yurt genelinde sağanak geçişleri bekleniyor: Sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde - Resim : 2

Meteorolojik uyarı bulunmuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güncel herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı bildirildi. Ancak yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği bölgelerde vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması istendi.

Türkiye genelinde hafta sonuna parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle iç kesimlerde öğleden sonra görülecek yağış geçişlerinin günlük yaşamı kısa süreli etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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