Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak: Doğu için uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde kuzey ve doğu kesimler ağırlıklı olmak üzere yağışlı hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. İşte yurt genelinde hava durumu...
Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir seyir izlerken, özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışlı sistem etkisini gösterecek. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun bazı illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Doğu’da kuvvetli yağış ve kar etkisi
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışları etkili olacak.
Buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek, eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.
İç ve batı kesimlerde sis etkisi
Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bu durum özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir.
Akdeniz’de gök gürültülü sağanak
Akdeniz Bölgesi’nde özellikle doğu kesimler ile Antalya’nın iç bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında da kısa süreli kuvvetli yağış geçişleri görülebilir.
Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.