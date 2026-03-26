Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak: Doğu için uyarı geldi

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir seyir izlerken, özellikle kuzey ve doğu bölgelerde yağışlı sistem etkisini gösterecek. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’nun bazı illerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu’da kuvvetli yağış ve kar etkisi

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışları etkili olacak.

Buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek, eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

İç ve batı kesimlerde sis etkisi

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bu durum özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Akdeniz’de gök gürültülü sağanak

Akdeniz Bölgesi’nde özellikle doğu kesimler ile Antalya’nın iç bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında da kısa süreli kuvvetli yağış geçişleri görülebilir.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.